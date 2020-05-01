В Екатеринбурге закрывается движение по улице Просторной

15:36 | 18.05.2020

Фото: bash.news

В Екатеринбурге закрывается движение транспорта по улице Просторной от Павлодарской до дома 73 на Просторной с сегодняшнего дня до 17 июня.



Ограничения связаны с восстановительными работами по благоустройству после строительства сетей водоснабжения. Ремонтными работами займется «Корпорация Атомстройкомплекс».



Водителей просят обращать внимание на новые установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»