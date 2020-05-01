В Свердловской области приостановлена деятельность двух павильонов «Шашлыкофф» из-за коронавируса

14:39 | 18.05.2020

Фото: ural-news.net

Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области опечатали на месяц два павильона быстрого обслуживания «Шашлыкофф», расположенные на Успенском проспекте, 127 и улице Орджоникидзе, 18/1 в Верхней Пышме, из-за нарушения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса – организация продолжала деятельность несмотря на запрет губернатора Евгения Куйвашева о работе общепита в период распространения Covid-19.



Деятельность павильонов была приостановлена в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Приставы опечатали помещения и предупредили владельца об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»