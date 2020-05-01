Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,2 балла

14:21 | 18.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 18 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до установленного ранее антирекорда и вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 1,2 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции вновь упал. Лишь Москве показатели держатся выше, чем во всей стране, – 2,1 балла. На Урале по показателям лидируют Нижний Тагил и Тюмень с 1,7 и 1,6 баллами соответственно, затем идет Курган с 1,3 балла. Самый низкий показатель на этот раз показывает Челябинск – всего 1,1 балл.



В Сибири индекс самоизоляции вновь оказался ниже, чем других городах России: Новокузнецк – 1,3 балла, Новосибирск – 1,1 балл; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции упал до 1,0 и 0,9 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2861.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»