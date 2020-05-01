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13:48 | 18.05.2020

Фото: go64.ru

Свердловская организация-банкрот выплатила семимиллионный долг работникам после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила проверила МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии» на соблюдение трудового законодательства.

Как сообщают в надзорном ведомстве, обанкротившееся в ноябре 2019 года предприятие задолжало 216 работникам почти семь миллионов рублей.

Для восстановления прав сотрудников организации прокуратура, помимо прочего, направила в суды общей юрисдикции заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности. Только после этого конкурсным управляющим начали приниматься меры по реализации имущества предприятия-банкрота и погашению долгов по зарплате.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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