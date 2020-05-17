В Екатеринбурге в ДТП пострадали пять человек, трое из которых – несовершеннолетние

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали три несовершеннолетних пассажира. Пятеро жителей Богдановича решили покататься по ночному городу, не уведомив об этом законных представителей и не подумав о возможных последствиях.Как рассказывают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в 03:05 по местному времени автомобиль «Ваз 21140», за рулем которого сидел 22-летний молодой человек, ехал по Егоршинскому подходу в сторону Сибирского тракта и допустил наезд на препятствие. После неудачной попытки вернуть автомобиль «в строй» водитель съехал с проезжей части, где машина и опрокинулась.В результате все пять участников поездки были госпитализированы с различными травмами: 22-летний водитель отечественного автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в ГКБ № 23, где медики диагностировали у него ушиб головного мозга и тупую травму живота; 29-летний пассажир, доставлен в ГКБ № 23 с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма; трое 17-летних пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в ДГКБ №9.Сейчас сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, ведутся поиски очевидцев. По данному факту сотрудниками полиции начато расследование, по окончании которого будет принято мотивированное решение.