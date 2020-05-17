Росгвардейцы Свердловской области задержали подозреваемого в хищении банковской карты у собственной матери

12:50 | 18.05.2020

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области приняли участие в задержании 33-летнего мужчины, подозреваемого в краже банковской карты у собственной матери.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент случился в Среднеуральске накануне. В отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру местной жительницы через разбитое окно.



На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов: экипаж группы задержания и сотрудник уголовного розыска. Выяснилось, что в квартиру проник сын 81-летней женщины. Пострадавшая пояснила, что подозреваемый нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. Он тайно похитил у матери банковскую карту за день до этого и снял с нее 3,1 тысячи рублей.



Женщина отказалась впускать домой похитителя. Тогда он разбил окно, через которое и влез в квартиру.



Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится доследственная проверка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»