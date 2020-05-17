В Екатеринбурге бывший инспектор ГИБДД приговорён к штрафу за получение взятки

12:20 | 18.05.2020

Момент передачи взятки

В Екатеринбурге теперь уже бывший 29-летний сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки, приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей и лишению права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года. Поймали «оборотня в погонах» оперативники собственной безопасности полицейского главка.



Как сообщает СУ СК по Свердловской области, следствием и судом установлено, что в начале марта 2020 года подсудимый, являясь инспектором ГИБДД, в ходе исполнения своих должностных обязанностей остановил для проверки документов автомобиль, двигавшийся по улице Пехотинцев в Екатеринбурге. В ходе общения с водителем полицейский по внешним признакам определил, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого страж порядка предложил водителю не привлекать его к ответственности в обмен на денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Нарушитель согласился и пообещал вскоре передать деньги.



Вечером 4 марта 2020 сотрудник ГИБДД и водитель вновь встретились у одного из кафе по улице Таватуйской в Екатеринбурге. Именно в этом месте автомобилист и передал подсудимому взятку в размере 30 тысяч рублей. Сразу после этого нечистый на руку страж порядка был задержан.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Его расследованием занимались сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области.



«Выявили и изобличили нерадивого сотрудника ГИБДД полицейские из службы собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе оперативной разработки. Работа по самоочищению гарнизона продолжается. Только за 4 месяца 2020 года по материалам УСБ областного полицейского главка нашими коллегами из СКР возбуждено 40 уголовных дел коррупционной направленности», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

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