В Екатеринбурге утром сгорела иномарка

12:11 | 18.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром на улице Таганской в Екатеринбурге сгорела до тла «Mazda 3».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:01 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, за вызов выехали шесть огнеборцев на одной спецмашине.



Работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»