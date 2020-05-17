Жителю Полевского грозит до 10 лет лишения свободы за удар молотком по голове знакомого

11:58 | 18.05.2020

Фото: tv-mig.ru

Прокуратура Полевского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Как рассказали в региональном надзорном ведомстве, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поругался со знакомым и выразил свое отношение к нему ударом молотка по голове второго. В результате у потерпевшего диагностированы рана в теменной области головы слева и перелом теменной кости слева, которые в своей совокупности составили комплекс открытой черепно-мозговой травмы. Специалисты оценили нанесенные увечья как причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.



Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу. Санкция за совершенное деяние предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»