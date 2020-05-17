Коронавирус обнаружен у семи работников подстанции скорой помощи в Екатеринбурге

11:27 | 18.05.2020

Фото: novosibirsk.bezformata.com

В Екатеринбурге у семи сотрудников подстанции №3 скорой медицинской помощи результат анализов на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Covid-19 у медиков обнаружен в ходе плановых тестирований в разные дни в разное время. «Зараженные изолированы, а круг их контактов определен и размещен под медицинское наблюдение», – отметили в оперштабе.



Добавим, подстанция продолжает работу в штатном режиме; в строю остались 110 сотрудников. Правила безопасности медперсоналом выполняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»