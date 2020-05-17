В Екатеринбурге в ДТП на улице Шоферов пострадали пять человек

Фото: ИА «Ночные новости»

Сегодня ранним утром в Екатеринбурге на улице Шоферов автомобиль ВАЗ-2114 снес дорожное ограждение и улетел в лес.ДТП произошло около четырех утра. Водитель ВАЗ-2114 двигавшийся со стороны улицы Шефской в сторону Сибирского тракта не справился с управлением автомобилем, допустил столкновение с дорожным ограждением, после чего автомобиль, пробив ограждение, вылетел с дороги в лес, проехав ещё около 20 метров. В результате ДТП машина получила сильные повреждения, а все, кто находился внутри, — пять человек — были зажаты в салоне. Вызволять людей из покорёженного автомобиля пришлось спасателям, после чего все пассажиры, включая водителя, были доставлены в больницы Екатеринбурга.«ВАЗ-2114 двигался по Егоршинскому подходу со стороны Шефской к Сибирскому тракту. Водитель допустил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части. В результате пострадали все, кто находился в машине. 22-летний водитель доставлен в 23-ю горбольницу, его предварительный диагноз — ушиб головного мозга, тупая травма живота. 29-летний пассажир оказался в этой же больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Трое подростков 17 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в 9-ю детскую больницу. Все пострадавшие из Богдановича», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.