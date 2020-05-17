В Екатеринбурге водителю, сбившему пешеходов из-за упавшего телефона, грозит реальный срок

10:44 | 18.05.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего свердловчанина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).



Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в конце июля 2019 года. Тогда мужчина, сидя за рулем своего автомобиля «Шкода Рапид», приближался к пешеходному переходу на дублере Сибирского тракта. Обвиняемый ехал на достаточно высокой скорости, чтобы потерять контроль за движением машины, а потому и не заметил, как на светофоре загорелся красный свет. Как позднее пояснил мужчина, он отвлекся на телефон, упавший на подножный коврик переднего пассажирского сидения. Пока водитель пытался поднять устройство, на дорогу вышли два пешехода.



Обвиняемый сбил переходивших дорогу местных жителей и уехал прочь. В результате ДТП один из пешеходов получил травмы, по заключению эксперта, причинившие тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция за правонарушение предусматривает лишение свободы до двух лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»