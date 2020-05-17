В Каменске-Уральском произошел пожар в промзоне

10:16 | 18.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Каменске-Уральском загорелось трансформаторное масло в трансформаторной подстанции в цеху на промышленной площадке. Площадь горения составила 40 квадратных метров.



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 06:38 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.



До прибытия огнеборцев из цеха эвакуировались 23 человека.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:09 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»