В Екатеринбурге начали благоустраивать 34 двора за 310 миллионов рублей

09:46 | 18.05.2020

Фото: wikimapia.org

Горадминистрация Екатеринбурга запланировала в этом году привести в порядок 34 двора уральской столицы, восстановительные работы уже начались. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Отмечается, что проекты благоустройства утверждены при участии жильцов домов, на территории которых будут проводиться восстановительные работы, и районными общественными комиссиями.



За 310 миллионов рублей планируется отремонтировать подъезды, провести освещение и установить во дворах скамейки и урны. Также в проект входит возможность расширения парковки, обустройство зоны рекреации и детских и спортивных площадок. Данные работы проведут по желанию жителей домов.



Добавим, власти выделили на обустройство дворовых территорий 270 миллионов из федерального, областного и городского бюджетов. А 40 миллионов рублей должны внести собственники домов, попавших в список по благоустройству.



Все работы планируется завершить к концу 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»