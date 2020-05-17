Ночью в Свердловской области полыхал пожар площадью 280 квадратных метров

09:16 | 18.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Нижних Сергах полыхал пожар. На площади 280 квадратных метров сгорели надворные постройки и два частных жилых дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:24 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 16 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»