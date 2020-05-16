«Ночь музеев» в Екатеринбурге посмотрели более 1,1 млн человек

19:59 | 17.05.2020

16 мая в Екатеринбурге состоялась ежегодная «Ночь музыки». По предварительным данным, виртуальные экспозиции посмотрели более 1,1 миллиона человек.



В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые прошло полностью онлайн. Трансляции «Ночи музеев» были доступны до двух часов ночи 17 мая.



Участники «Ночи музеев» в Екатеринбурге подготовили 62 площадки и свыше 200 творческих программ. Помимо музеев столицы Урала, в акции приняли участие вузы, школы искусств, центры культуры, театры, Свердловская киностудия и даже ювелирный завод.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»