На Урале разыскивают без вести пропавшего мужчину

18:12 | 17.05.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в селе Большие-Брусяны без вести пропал 36-летний Михаил Панов. Последний раз мужчину видели 9 мая.



Приметы: рост 162 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в спортивный костюм «adidas» с тремя белыми полосками, чёрные классические кроссовки с чёрными шнурками.



Особые приметы: на правой руке между кистью и локтем, а также на голове шрамы, на предплечье левой руки и на голени правой ноги татуировки тёмно-зеленого цвета.



Если вам известна информация о пропавшем мужчине – сообщите об этом по номеру телефона +7 (932) 120-99-17 (Екатерина).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»