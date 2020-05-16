В столице Урала скончался работник автобусного парка, где произошла вспышка Covid-19

17:25 | 17.05.2020

Минувшей ночью в Екатеринбурге скончался сотрудник муниципального автобусного парка № 6, где ранее произошла вспышка коронавируса, сообщает Е1.RU.



Погибшего госпитализировали ещё 1 мая, после чего он лежал в больнице №6. Информацию о смерти сотрудника АП №6 подтвердил источник издания в екатреринбургской администрации.



В региональном оперштабе сообщили, что не располагают данными о выдаче предписания Роспотребнадзора о закрытии автопредприятия № 6 на карантин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»