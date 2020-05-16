Число обследованных жителей Свердловской области на коронавирус выросло до 176,7 тысяч

16:26 | 17.05.2020

Фото: stolica-s.su

По данным на 17 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6593 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6248 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 192359. Обследовано всего 176673 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2731 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»