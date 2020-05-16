В Екатеринбурге грабители неудачно попытались взорвать банкомат

14:55 | 17.05.2020

Фото: paradise-tula.ru

В Екатеринбурге заведено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), неудачно попытавшихся взорвать банкомат Сбербанка.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая. Грабители-неудачники напали на отделение Сбербанка и попытались взорвать один из банкоматов: сначала газом, потом – кувалдой. Ни тот, ни другой методы успеха воришкам не принесли, после чего они скрылись.



Сейчас грабителей ищет полиция. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к данному преступлению. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»