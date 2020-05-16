Новости дня
14:55 | 17.05.2020
Фото: paradise-tula.ru
В Екатеринбурге грабители неудачно попытались взорвать банкомат
Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая. Грабители-неудачники напали на отделение Сбербанка и попытались взорвать один из банкоматов: сначала газом, потом – кувалдой. Ни тот, ни другой методы успеха воришкам не принесли, после чего они скрылись.
Сейчас грабителей ищет полиция. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к данному преступлению. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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