Индекс самоизоляции в Екатеринбурге растет

14:24 | 17.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 17 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает расти, однако он до сих пор ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 2.8 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает достаточно высокие баллы по сравнению с предыдущими днями. В Москве показатели по-прежнему выше, чем во всей стране, – 3.6 балла. На Урале по показателям лидируют Тюмень, Пермь и Челябинск с 2.9 баллами, затем идет Нижний Тагил с 2.7 баллами. Карта самоизоляции показывает, что индекс во всех городах Урала выровнялся.



В Сибири индекс самоизоляции вновь оказался ниже, чем других городах России, однако и он вырос: Новосибирск – 2.6 балла, Новокузнецк – 2.4 балла; в Кемерово и Томске индекс самоизоляции выровнялся на отметке 2.3 балла.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2731 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»