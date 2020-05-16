В Екатеринбурге реконструируют водонапорную башню за 1,6 миллиона рублей

13:12 | 17.05.2020

Фото: uralweb.ru

Городская администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который реконструирует водонапорную башню, построенную 1925 году. Строение находится по адресу Московская, 28Б.



Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, исполнителю предстоит произвести работы по замене окон, очищению фасада здания и восстановлению кладки на нем. Также необходимо укрепить фундамент и отмостки.



Срок реконструкции – 1 сентября. Стоимость контракта составляет 1,6 миллиона рублей.



Добавим, с 1995 года в здании водонапорной башни располагается школа по скалолазанию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»