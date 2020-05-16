Россия поднялась на второе место по числу заболевших коронавирусом в мире

12:57 | 17.05.2020

Фото: yandex.ru

Россия вышла на второе место по количеству зараженных коронавирусом в мире. На первом месте - США.



Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.



Добавим, в Соединенных Штатах по состоянию на 16 мая число зараженных коронавирусом составляет 1 442 824 человек. За весь период выздоровели 250 747 человек, погибли - 87 530 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»