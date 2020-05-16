В Екатеринбурге автомобиль сбил мотоциклиста

Накануне вечером на перекрестке Пехотинцев – Бебеля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и мотоцикла Stels.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, женщина, управляющая иномаркой, двигаясь по улице Бебеля со стороны Автомагистральной поворачивала налево в сторону Пехотинцев, в это время мотоциклист, движущийся навстречу, вылетел на перекресток. Два автомобиля перед Toyota успели свернуть, а женщина столкнулась с лихачом.В результате байкер госпитализирован с горбольницу №23. Водительница иномарки не пострадала.