Прожиточный минимум в Свердловской области вырос на 200 рублей

11:30 | 17.05.2020

Фото: lifedd.ru

Губернатор Свердловской области подписал постановление Правительства об установлении величины прожиточного минимума за I квартал. Об этом сообщает Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, которое и разработало законопроект.



Новый прожиточный минимум составил 10376 рублей, что на 190 рублей больше, чем за предыдущий период. Для трудоспособных свердловчан этот показатель вырос на 182 рубля, до 11 053 рублей, для пенсионеров – на 130 рублей, до 8 486 рублей. Более всего увеличился прожиточный минимум для детей, сразу на 342 рубля, до 11 030 рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»