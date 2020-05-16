Ночной пожар в Красноуфимске вывел на улицу 20 человек

10:51 | 17.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Красноуфимске горело муниципальное восьмиквартирное двухэтажное жилое здание.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на двух спецмашинах. Огнеборцы эвакуировали из здания 20 человек, включая одного ребенка.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»