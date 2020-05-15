В Екатеринбурге без вести пропала пенсионерка

20:36 | 16.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропала 80-летняя Ольга Широкова. 14 мая около 20:00 она ушла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. Ходит с опорой на чёрную палочку. В последний раз пенсионерку видели в бирюзовом пуховике ниже колена, чёрной юбке, чёрных сапогах и белом платке. С собой имела чёрную сумку.



Если вы видели пропавшую бабушку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефону 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»