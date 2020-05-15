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20:36 | 16.05.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге без вести пропала пенсионерка
Приметы: рост 165 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. Ходит с опорой на чёрную палочку. В последний раз пенсионерку видели в бирюзовом пуховике ниже колена, чёрной юбке, чёрных сапогах и белом платке. С собой имела чёрную сумку.
Если вы видели пропавшую бабушку или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефону 89824578964.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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