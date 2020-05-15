Больница в Санкт-Петербурге, где произошёл трагический пожар, заказала немецкие аппараты ИВЛ

19:44 | 16.05.2020

Фото: orenburzhie.ru

Больница святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой 12 мая в пожаре погибли пять пациентов, заключила контракт на поставку 84 аппаратов искусственной вентиляции легких из Германии. Как сообщается на сайте госзакупок, на медицинское оборудование будет потрачено 27,72 миллиона рублей.



Портативные аппараты модели Prisma 25ST производит компания Lowenstein Medical Technology. Оборудование должны поставить в больницу до 31 декабря 2020 года.



Напомним, что 12 мая в больнице святого Георгия случился пожар, унесший жизни пяти пациентов, из-за воспламенения аппаратов ИВЛ уральской фирмы «Авента-М». Вскоре после трагедии их сняли с эксплуатации. По факту происшествия ведётся расследование уголовного дела.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»