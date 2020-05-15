 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:44 | 16.05.2020

Фото: orenburzhie.ru

Больница в Санкт-Петербурге, где произошёл трагический пожар, заказала немецкие аппараты ИВЛ

Больница святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой 12 мая в пожаре погибли пять пациентов, заключила контракт на поставку 84 аппаратов искусственной вентиляции легких из Германии. Как сообщается на сайте госзакупок, на медицинское оборудование будет потрачено 27,72 миллиона рублей.

Портативные аппараты модели Prisma 25ST производит компания Lowenstein Medical Technology. Оборудование должны поставить в больницу до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что 12 мая в больнице святого Георгия случился пожар, унесший жизни пяти пациентов, из-за воспламенения аппаратов ИВЛ уральской фирмы «Авента-М». Вскоре после трагедии их сняли с эксплуатации. По факту происшествия ведётся расследование уголовного дела.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:14 | 16.05.2020
В Перми будут постепенно увеличивать количество общественного транспорта

21:12 | 16.05.2020
Первый участок Большесосновской трассы отремонтируют к началу лета

21:11 | 16.05.2020
Жители Прикамья могут принять участие в ИТ-марафоне в рамках конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году

21:09 | 16.05.2020
В пермских лесах усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

20:36 | 16.05.2020
В Екатеринбурге без вести пропала пенсионерка

19:44 | 16.05.2020
Больница в Санкт-Петербурге, где произошёл трагический пожар, заказала немецкие аппараты ИВЛ

19:14 | 16.05.2020
Под Екатеринбургом водителя КАМАЗа раздавило собственным автомобилем

19:01 | 16.05.2020
В Екатеринбурге на пересечении Полевского тракта и ЕКАД опрокинулась фура

17:36 | 16.05.2020
Возвращение к плановым приёмам в больницах Среднего Урала станет ключевым этапом ослабления карантина

17:26 | 16.05.2020
В зоопарке Екатеринбурга появился африканский сервал

16:24 | 16.05.2020
В Свердловской области с начала пандемии провели свыше 170 тыс. тестов на Covid-19

16:11 | 16.05.2020
Четверых россиян привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в ходе акции «Бессмертный полк – онлайн»

15:46 | 16.05.2020
В Свердловской области на карантина из-за вспышки Covid-19 закрыли три отделения онкодиспансера

15:27 | 16.05.2020
Российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована к концу лета

15:24 | 16.05.2020
В Екатеринбурге на складе компании «Красное и белое» массовая вспышка COVID-19

15:18 | 16.05.2020
В Свердловской области выплатят по 5000 рублей самозанятым

14:35 | 16.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге немного увеличился

13:52 | 16.05.2020
В Екатеринбурге автофургон снёс фонарный столб и парализовал движение транспорта

13:07 | 16.05.2020
Россиянам рассказали о заражении коронавирусом через чипсы

13:06 | 16.05.2020
Сотрудники МЧС повторно проводят дезинфекцию Екатеринбурга

12:47 | 16.05.2020
Ещё 9200 россиян заразились коронавирусом

12:38 | 16.05.2020
В Свердловской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения Covid-19

12:26 | 16.05.2020
В Екатеринбурге ремонт Макаровского моста может возобновиться осенью

11:24 | 16.05.2020
За отказ от теста на коронавирус будут штрафовать

комментариев: 1

11:16 | 16.05.2020
В Екатеринбург прибыли десятки туристов из Индии

11:01 | 16.05.2020
Оперативники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне иномарки

10:27 | 16.05.2020
В Екатеринбурге приобретено 28 новых автомобилей для службы скорой медицинской помощи

00:54 | 16.05.2020
Бастрыкин требует назамедлительного возбуждения уголовных дел по невыплатам доплат медикам

00:06 | 16.05.2020
Следователи установили несколько десятков человек, причастных к публикации фотографий Гитлера на сайтах «Бессмертного полка»

15.05.2020

21:12 | 15.05.2020
В Екатеринбурге начнутся испытания «Триазавирина» на эффективность в борьбе с COVID-19

21:09 | 15.05.2020
Оперштаб по борьбе с коронавирусом: уточнены условия работы салонов красоты в Прикамье

20:52 | 15.05.2020
В свердловском МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников в сети

19:35 | 15.05.2020
В Нижнем Тагиле полиция задержала свердловчанку, подозреваемую в грабеже

19:24 | 15.05.2020
Декларацию безопасности в Свердловской области придется оформить всем предприятиям

19:10 | 15.05.2020
Средний инкубационный период COVID-19 составляет около пяти дней

18:33 | 15.05.2020
Родители смогут записать детей в ясли Екатеринбурга заочно

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 