Под Екатеринбургом водителя КАМАЗа раздавило собственным автомобилем

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Сегодня, 16 мая, днем недалеко от Новоуральска около базы «Веревкин угол» самосвал КАМАЗ вылетел в кювет, повалив несколько деревьев, которые перекрыли движение по дороге. В результате ДТП погиб водитель грузовика.По словам очевидцев, водитель КАМАЗа при попытке обогнать попутный автомобиль не справился с управлением. При опрокидывании мужчину выкинуло из автомобиля и раздавило кабиной.«На загородном шоссе водитель КАМАЗа при обгоне попутного транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет. При этом снес несколько деревьев и перевернулся», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.