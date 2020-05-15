В Екатеринбурге на пересечении Полевского тракта и ЕКАД опрокинулась фура

19:01 | 16.05.2020

Фото: E1.RU

Днём 16 мая на Полевском тракте, перед мостом на пересечении с ЕКАД, седельный тягач с полуприцепом завалился на бок. В результате ДТП пострадал 62-летний водитель грузовика, с резаными ранами рук и лица он был доставлен в ГКБ № 36. Об этом сообщает портал E1.RU.



«Мужчина двигался со стороны Полевского тракта в сторону ЕКАДа, поворачивал на Московский тракт. Он не обеспечил постоянный контроль транспортного средства, произошло опрокидывание», — прокомментировали транспортное происшествие в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу.

© «Вечерние ведомости»