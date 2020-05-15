В Свердловской области с начала пандемии провели свыше 170 тыс. тестов на Covid-19

16:24 | 16.05.2020

Фото: John Minchillo

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 7735 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 6985 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 185 766. Обследовано всего 170 425 человек.



Напомним, за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2571 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»