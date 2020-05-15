Четверых россиян привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в ходе акции «Бессмертный полк – онлайн»

16:11 | 16.05.2020

Четверо россиян привлечены к уголовной ответственности в качестве подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк – онлайн», сообщает СК РФ.



Так, в ходе следственных действий были установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них житель Перми Даниил Симонов, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также житель Ульяновска Вячеслав Круглов.



Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, следователи СК РФ установили причастных к размещению фотографий нацистов на сайтах акций «Бессмертного полка - онлайн» через IP-адреса.



В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.





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