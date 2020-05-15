В Свердловской области на карантина из-за вспышки Covid-19 закрыли три отделения онкодиспансера

15:46 | 16.05.2020

В Свердловской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли три отделения онкодиспансера. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.



Уточняется, что карантинные меры введены предписанием Роспотребнадзора из-за подтвержденного случая COVID-19 у госпитализированного бессимптомно болеющего пациента.



Сообщается, что в медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях – установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция. По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у троих медработников и двоих пациентов. Все изолированы.



Сейчас для приема пациентов закрыты три из 31 отделения онкоцентра. Те больные, которые там находились, продолжают получать лечение. После выписки в отделениях проведут дезинфекцию, затем возобновят работу в штатном режиме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»