Российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована к концу лета

15:27 | 16.05.2020

Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России к концу лета. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, работу над созданием вакцины начали ещё в середине февраля. В НИЦ Гамалеи есть все условия для успешной работы – универсальная платформа, которую раньше использовали на лихорадке Эбола и ближневосточном респираторном синдроме MERS.



Гинцбург выразил надежду, что производство вакцины начнётся в конце лета. Вначале она должна пройти регистрацию и все официальные доклинические испытания: определяется токсичность, реактогенность и прочие свойства вакцины.



Александр Гинцбург также рассказал, что вакцина будет вводиться через плечо. Одновременно все россияне ее получить не смогут. По его словам, в Минздраве сейчас думают о том, «какие мощности можно освободить, чтобы максимально загрузить их производством вакцины».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»