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15:18 | 16.05.2020

В Свердловской области выплатят по 5000 рублей самозанятым

В Свердловской области единоразово выплатят пять тысяч рублей самозанятым. Претендовать на выплату могут плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные в регионе на 1 апреля 2020 года.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт областного фонда поддержки предпринимательства, зарегистрироваться в личном кабинете, ввести ИНН и банковские реквизиты и нажать кнопку «Подать заявление».

За поддержкой обратились 4 285 свердловчан. Выплату получили 3 426 жителей. Из областной казны выделено 61,7 миллиона рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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