Индекс самоизоляции в Екатеринбурге немного увеличился

14:35 | 16.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В субботу, 16 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг отметки 2,3. Ранее, до коронавируса, в такое время в столице Урала держалась отметка 1,7.



Не смотря на то, что показатель увеличился (вчера днём был 1,2), цифра индекса означает, что на улице по-прежнему очень много людей.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2571 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»