В Екатеринбурге автофургон снёс фонарный столб и парализовал движение транспорта

13:52 | 16.05.2020

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Пархоменко и Караванной автофургон снёс фонарный столб. От сильного удара столб упал на трамвайные пути и парализовал движение общественного транспорта.



В диспетчерской гортранса сообщили, что на место выехал автокран, который снимет опору с проводов.



В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»