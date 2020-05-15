Россиянам рассказали о заражении коронавирусом через чипсы

13:07 | 16.05.2020

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о возможности заражения COVID-19 через упаковки чипсов и подобных снэков. Инфицирование может произойти из-за того, что к пачкам и самим продуктам могли прикасаться заражённые люди, кроме этого, подхватить вирус можно и при пользовании общей посудой.



В МЧС напомнили о необходимости использования антисептиков при невозможности мытья рук, а также рекомендовали носить с собой пару пачек одноразовых салфеток. «Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», - говорят спасатели.



Также в МЧС напомнили, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым - через прикосновение к предметам.



На сегодняшний день в России официально подтверждено более 272 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией,

В Свердловской области - более 2 500.

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