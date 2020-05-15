Сотрудники МЧС повторно проводят дезинфекцию города

13:06 | 16.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалисты МЧС в Екатеринбурге повторно продезинфицировали территории шести медицинских учреждений, перепрофилированных для борьбы с Сovid-19, а также около 20 тысяч кв. метров остановок общественного транспорта.



На эти цели спасатели израсходовали около пяти тысяч литров хлорсодержащего раствора (он безопасен для людей и животных).



Cотрудники МЧС проводят дезинфекцию в специальных средствах защиты, при помощи мобильных комплектов специальной обработки. Устройства позволяют проводить обработку больших площадей с минимальными временными затратами.



Отмечается, что санитарная обработка началась 15 апреля. Всего спасателями проведена дезинфекция больниц и остановок на общей площади около 90 тысяч кв. м.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»