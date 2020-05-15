Ещё 9200 россиян заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах.За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, за всё время – 2537. Выздоровели в России ещё 4940 человек, всего – 63 166.