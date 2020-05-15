В Екатеринбурге ремонт Макаровского моста может возобновиться осенью

12:26 | 16.05.2020

Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге может возобновиться второй этап реконструкции Макаровского моста. Как сообщает администрация города, сейчас проект проходит экспертизу, и если результат будет положительным – рабочие возьмутся за работу уже в сентябре.



Строительные работы начнутся после торгов. Сколько средств на эти цели будет выделено Екатеринбургу пока неизвестно.



Ранее сообщалось, что второй этап реконструкции начнется с демонтажа старой части моста, по которой сейчас нет движения. После этого специалисты приступят к возведению нового моста. Третьим этапом будет строительство улицы Николая Никонова, которая находится за мостом. Она выйдет к улице Лермонтова и затем к Шевченко.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»