За отказ от теста на коронавирус будут штрафовать

11:24 | 16.05.2020

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Отказ от сдачи теста на коронавирусную инфекцию и скрытие информации о возвращении из-за границы будут наказываться штрафами до 40 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.



В ведомстве пояснили, что речь идёт об административной ответственности, предусмотренной статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия» КоАП РФ. Размеры штрафов по этой статье от 15 до 40 тысяч рублей.



«Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ, являются лица, допустившие нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также не выполняющие санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия», - подчеркнули в МВД.



Это относится к людям с подтвержденным COVID-19, контактивовашим с больными, а также тем, кто приехал в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, и нарушившим требования Роспотребнадзора.



Как правило, россияне нарушают требования об изоляции в домашних условиях или обсерваторах.

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