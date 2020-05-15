В Екатеринбург прибыли десятки туристов из Индии

11:16 | 16.05.2020

Фото: СтопCovid-19

Сегодня, 16 мая, в Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Индии. Самолёт авиакомпании «Россия» доставил из ГОА в Екатеринбург 92 человека, в том числе, жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.



После осмотра специалистами Роспотребнадзора 50 человек, в том числе шесть детей, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора. Жители других регионов отправились к себе домой.



При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были организация питания для вегетарианцев, людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков.



Встречать туристов помогают волонтеры ресурсного центра по поддержке добровольчества. Сегодня это была команда из 6 добровольцев-спасателей. На базе Свердловского медицинского колледжа они прошли специальную практическую подготовку.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»