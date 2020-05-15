Оперативники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне иномарки

11:01 | 16.05.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В столице Урала оперативники уголовного розыска отдела полиции № 13 задержали подозреваемого в угоне иномарки. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Сообщение об угоне автомобиля «Suzuki» поступило в дежурную часть накануне. Владелец иномарки заявил, что машину похитили из двора дома № 3 в переулке Короткий. Ущерб составил порядка 536 тысяч рублей.



В ходе разбирательств установлено, что один комплект ключей владелец обронил при выходе из иномарки и, не заметив этого, ушел домой.



Позже возле «Suzuki» проходил мужчина и, заметив брелок, открыл автомобиль и уехал на нём. Затем он нашёл в салоне абонентский номер владельца и отправил ему смс-сообщение о местонахождении иномарки. Приехав по указанному адресу в переулок Короткий, 15 владелец обнаружил свой автомобиль, а также мужчину, который передал ему ключи.



Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника и доставил в дежурную часть территориального ОВД. Им оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, местный житель.



В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»