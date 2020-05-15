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10:27 | 16.05.2020

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге приобретено 28 новых автомобилей для службы скорой медицинской помощи

В Екатеринбурге для службы скорой медицинской помощи приобретено 28 новых автомобилей. Об этом заявил заместитель Главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

По словам Дмитрия Баранова, часть автомобилей скорой помощи уже закуплена, а другая часть поступит в распоряжение до конца мая и до 1 июля 2020 года. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое большое количество машин удалось закупить благодаря поддержке региональных властей.

Во время проведения мэром Екатеринбурга Александром Высокинским штаба по противодействию коронавирусу Дмитрий Баранов сообщил, что в правительство Свердловской области было направлено письмо о включении водителей автомобилей скорой помощи, находящихся на аутсорсинге, в перечень работников, которым полагаются дополнительные стимулирующие выплаты за особые условия труда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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