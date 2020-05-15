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00:54 | 16.05.2020
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Бастрыкин требует назамедлительного возбуждения уголовных дел по невыплатам доплат медикам
«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере», - говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверок будут устанавливаться размеры задолженностей и другие нарушения прав медиков, которые борются с COVID-19.
В Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Новгородской и Орловской областях региональные следователи уже проводят проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медработникам. В ведомстве подчёркивают, что проверки начались после публикаций в СМИ и обращений самих медиков в следственные органы.
© «Вечерние ведомости»
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