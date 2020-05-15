Следователи установили несколько десятков человек, причастных к публикации фотографий Гитлера на сайтах «Бессмертного полка»

00:06 | 16.05.2020

Следователи СК РФ установили IP-адреса причастных к попытке размещения фотографий нацистов на сайтах акций «Бессмертного полка - онлайн», сообщает пресс-служба ведомства.



В участии в провокации подозреваются несколько десятков человек, большинство - иностранцы, а более 10 проживают на территории разных регионов России, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.



«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) во взаимодействии с оперативными службами установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии», - говорится в сообщении Петренко.



На данный момент ведётся розыск установленных лиц.



Напомним, на сайтах, посвященных памяти участников Великой Отечественной войны были размещены фотографии Гитлера и Гиммлера. Так, на портале «Банк памяти» не позднее 3 мая была разрещена анкета с фотографией Гитлера с комментарием о том, что якобы на снимке запечатлен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо. Следствие также проверяет другие попытки размещения подобной информации на сайтах движения «Бессмертный полк - онлайн».





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