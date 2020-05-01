В Екатеринбурге начнутся испытания «Триазавирина» на эффективность в борьбе с COVID-19

21:12 | 15.05.2020

Фото: agenda-u.org

В Екатеринбурге на базе одной из городских больниц и Уральского медицинского государственного университета не позднее лета начнут клинические испытания препарата «Триазавирин» на эффективность в отношении коронавируса, об этом сообщил глава уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин.



Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу.



Отметим, что ранее лекарство показало свое эффективность во время лечения бессимптомных больных COVID-19, а также при профилактике и защите врачей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»