В свердловском МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников в сети

Свердловское ГУ МВД разработало памятки по предупреждению онлайн-мошенничеств, об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.«Рекомендую каждому, без исключения, человеку, как говориться, от мала до велика, внимательно их изучить и в обязательном порядке передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям. Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто! Разместите эти листовки на подъездах жилых домов, на стендах для объявлений в коллективных садах, дачных товариществ и в других общедоступных местах», - рассказал полковник Горелых.Гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, стоит позвонить на круглосуточный «телефон доверия» 8(343)358-71-61.