В Нижнем Тагиле полиция задержала свердловчанку, подозреваемую в грабеже

19:35 | 15.05.2020

Фото: МУ МВД России «Нижетагильское»

Полицейские Нижнего Тагила задержали свердловчанку, подозреваемую в грабеже. Как рассказали в пресс-группе МВ МВД России «Нижетагильское», в дежурную часть о краже заявил 70-летний пенсионер.



Мужчина рассказал, что на улице встретил женщину, попросившую у него денег. Пенсионер отказался, а та резко сорвала с его шеи золотую цепочку с крестиком, вытащила из кармана пенсионное удостоверение с 1500 рублей и убежала. Общий ущерб составил 7 тысяч рублей.



В ходе розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнюю женщину, которая ранее уже привлекалась к ответственности. В содеянном она созналась.



Сейчас свердловчанка находится в изоляторе временного содержания. В её отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»